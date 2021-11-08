Заречный, Пензенская область, 8 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Житель города Заречного Пензенской области стал жертвой мошенников, перечислив более 1 млн рублей, взятых в кредит. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

40.мвд.рф Банкомат

Пострадавший заявил, что на его телефонный номер поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником полиции города Москвы. Страж порядка якобы расследует уголовное дело по факту утечки конфиденциальной информации из банков. Мужчина проверил свои денежные средства на счетах и убедился в их наличии.

Затем с подменного номера одного из отделов полиции Пензы 59-летнему жителю Заречного позвонил мужчина, который также представился полицейским. Он попросил посодействовать в установлении банковских работников, причастных к совершению преступлений. Мужчина согласился помочь. Его предупредили о звонке от сотрудника Центробанка. Через некоторое время на номер пензенца позвонила девушка и объяснила, что на его банковских счетах происходят подозрительные операции. Девушка предложила предотвратить действия злоумышленников, оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. После этого долг будет аннулирован, заверила незнакомка. Следуя ее инструкциям, мужчина в течение недели подал несколько заявок в разные банки и получил деньги. Через банкоматы пострадавший перевел более 1 млн рублей на телефонные номера и банковские счета, предоставленные мошенницей. Осознав, что стал жертвой обмана мужчина обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе 34-летняя местная жительница перевела мошенникам почти 1 млн рублей, оформив до этого кредит.

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