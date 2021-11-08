Сеул, , 10:56 — REGNUM Представители внешнеполитических ведомств стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и их партнёров по диалогу обсудили 8 ноября повестку предстоящего саммита. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей МИД Южной Кореи.

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По их словам, обсуждение прошло в формате видеоконференции .

Известно, что Южную Корею представил заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии Ли Сон Хо.

Участники совещания обсудили план действий, которые направлены на укрепление торговли и инвестиций, обеспечение устойчивого и инклюзивного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2040 году.

Напомним, что саммит АТЭС состоится 12 ноября в формате видеоконференции под председательством премьера Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Руководители 21 государства-члена АТЭС, министры и высокопоставленные должностные лица обсудят экономическую и торговую политику, направленную на преодоление последствий пандемии коронавируса и обеспечение устойчивого роста.