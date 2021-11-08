Москва, , 10:56 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом он 8 ноября сообщил в своём телеграм-канале.

Вадим Красносельский President.gospmr.org

«Есть ряд вопросов, требующих дальнейшей детальной проработки и обсуждения с более широким кругом российских коллег. С этой целью нахожусь с рабочим визитом в Москве», — написал глава ПМР.

Он отметил, что приднестровско-российский диалог проходит регулярно и на разных уровнях. Красносельский намерен провести в Москве несколько дней. Первая запланированная встреча — с общественными деятелями.

Напомним, в конце октября из Приднестровья в Москву прибыли делегаты Верховного совета ПМР. Они встретились с депутатами Госдумы РФ. На встрече обсуждались вопросы, связанные с получением жителями Приднестровья российского гражданства, их свободного выезда из республики, а также другие проблемы региона.