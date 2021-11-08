Москва, 8 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Под конец минувшей недели 5 ноября нефть встретила поддержку на подходе к отметке 80 долларов за баррель и сократила потери, хотя завершила торговую пятидневку на отрицательной территории., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Latimes.com Добыча сланцевой нефти

«Сегодня, 8 ноября, нефть марки Brent открылась с бычьим гэпом, подпрыгнув в зону двадцатидневной скользящей средней. Теперь ближайшая цель быков снова проходит на уровне $84 за баррель.

Поводом для оптимизма трейдеров в начале новой торговой недели стало решение Саудовской Аравии повысить цены на свою нефть для всех регионов, причем сразу более чем на доллар. Это помогло нивелировать негатив от давления со стороны США.

Страны ОПЕК+ не поддались уговорам Вашингтона, который настаивал на более агрессивных темпах добычи, и остались верными консервативному подходу к наращиванию производства.

На этом фоне Белый дом заговорил о продаже нефти из своего стратегического резерва. Однако это не сильно испугало рынок, где до конца года ожидается дальнейшее восстановление мирового спроса.

В ближайшей перспективе котировки могут продолжить попытки роста, однако на данном этапе бычий потенциал представляется ограниченным.

Отношение к риску сегодня выглядит нейтрально, а локально сдерживающим фактором выступает статистика из Китая, отразившая замедление внутреннего спроса через показатели импорта, которые не оправдали ожиданий.

Для уверенного пробоя упомянутой скользящей средней и возвращения выше $85 рынку нефти потребуется свежие драйверы», — считает эксперт.

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