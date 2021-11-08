8 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 13:22 — REGNUM В Багдаде произошло во многих отношениях загадочное событие. В ночь на 7 ноября в хорошо охраняемой «зеленой зоне», где находятся посольства и основные правительственные учреждения, произошло нападение на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. Согласно данным МВД страны, она подверглась атаке трех дронов. Два из них были сбиты, третий, «неизвестной модели», долетел до резиденции премьера и произвел выстрелы. Но тут стали возникать вопросы. Сообщается, что атаку беспилотников зафиксировала система ПВО посольства США, которая уничтожила два беспилотника, последний сбили силы безопасности Ирака. В этом нет ничего особенного, так как американское посольство в Багдаде часто подвергается различным атакам и его система ПВО находится в состоянии круглосуточной боевой готовности.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

То есть выходит, что воздушная атака на резиденцию главы правительства была отбита. В министерстве обороны Ирака уточнили, что начиненный взрывчаткой беспилотник должен был упасть на машину иракского премьера, но был перехвачен и взорвался до падения. Потом, как свидетельствует корреспондент Al-Arabiya, в окрестностях резиденции произошла интенсивная перестрелка. Никто не знает, кто в кого стрелял и почему. Однако есть данные, что ранения получили несколько охранников премьер-министра. Также сообщается, что саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд на крыше резиденции, часть которой, оказывается, все-таки была разрушена. Опубликовано и фото неразорвавшейся ракеты на крыше резиденции. Если иметь в виду эти сообщения, то следовало бы говорить не о теракте против аль-Казыми, а о попытке штурма его резиденции «неизвестными силами». Не случайно секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака заминированного беспилотника на резиденцию премьера «является подстрекательством к мятежу», и добавил, что «это происшествие стоит расследовать в иностранных аналитических центрах». Сам аль-Казыми вскоре появился на публике и отметил, что власти страны знают имена тех, кто осуществил покушение, пообещав, что «в ближайшее время они будут задержаны». В этой связи объявлено о создании спецкомиссии по расследованию покушения на премьера.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми Pmo.iq

Но что это за силы, которые, по словам аль-Казыми, «недовольны происходящими в стране демократическими преобразованиями и борьбой с коррупцией», пытаются «погрузить страну в хаос и региональную войну»? Ответ вроде бы лежит на поверхности. 10 октября в Ираке состоялись досрочные парламентские выборы. Их победителем стал «Сайирун», выступающий с антииранских позиций. В то время как проиранские блок «Альянс Фатх» и «Бригада Хезболла» потеряли мандаты, после чего обвинили аль-Казыми в фальсификации результатов голосования. Обе организации стали проводить в Багдаде акции протеста, временами дело доходило до столкновений с силами правопорядка. Кажется, что ответ напрашивается сам собой: действуют проиранские силы, хотя один из их представителей Абу Али аль-Аскари заявил следующее: «Ни у кого в Ираке нет даже желания терять дрон над домом бывшего премьер-министра (так проиранские силы стали называть аль-Казыми после парламентских выборов — С.Т.)». По его словам, «если бы у кого-то было желание навредить, то это можно было сделать более простым и дешевым способом». Более того, стало известно, что противостоящие группировки «располагали информацией о намерении разведывательных служб совершить атаку внутри «зеленой зоны», чтобы обвинить в этом «силы сопротивления». Это откровенный намек на то, что аль-Казыми, возглавлявший национальную разведку Ирака, мог «организовать покушение на самого себя», чтобы повысить собственный политический авторитет внутри страны и добиться утверждения себя на посту главы правительства.

Насколько правомерна такая конспирологическая версия, говорить пока сложно. Отметим только то, что США, квалифицировав происшедшее как «очевидный террористический акт» и предлагая помощь в расследовании, не выставили, как многие предполагали, какие-либо обвинения в адрес Ирана. Вслед за ними и представители проиранских сил в Ираке также заявили, что за нападением на премьера могут стоять «третьи силы». Действительно, что в Ираке есть те, кто «играют» не только на дестабилизацию обстановки в стране, но и пытаются сорвать намечающийся диалог между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной сделке и используют в своих интересах накопившееся существенное недовольство в отношении аль-Казыми, возглавляющего правительство с мая 2020 года. Недругов у премьера хватает. В их числе и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Недавно аль-Казыми рассказал об аресте одного из руководителей джихадистов ­ — Сами Джасима, так что «теракт» вполне мог быть местью за это. Да и отношения самого иракского премьера с официальным Вашингтоном не назовешь простыми. Он заключил соглашение с президентом США Джо Байденом о выводе к концу года из Ирака большей части американского контингента. Однако пока речь идет всего лишь о сложном информационном фоне ситуации, чем-то напоминающей ту, которая была в Афганистане накануне вывода оттуда американских войск.

Террористы Liveinternet.ru

Напомним, что после окончания своей операции в Афганистане американцы вместе с другими участниками коалиции предприняли попытку создать новую централизованную администрацию. Из этого ничего не вышло по причине отсутствия в стране сильной политической элиты, имеющей общенациональное влияние. В Ираке, по оценке экспертов, «даже распространенное трехчленное деление иракского населения на шиитский юг, суннитский центр и курдский север не отражает всей сложности картины». Там, как и в Афганистане, только централизованный авторитарный режим способен гарантировать единство и стабильность страны, поскольку консолидация по национальному и конфессиональному признакам невозможна. Но в Ираке отсутствует сильный политический лидер, способный консолидировать население и направить общественный процесс в нужное русло. Эксперимент по демократизации в стране США провалили, предложенные ими схемы не работают. Справится ли с такой ситуацией аль-Казыми, на которого Запад стал делать теперь ставку? Посмотрим.