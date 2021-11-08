Москва, 8 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В случае, если российское правительство примет решение обнулить пошлину на импорт замороженной говядины и свинины, снижение цен неизбежно. Об этом в своем телеграм-канале 8 ноября написал доктор экономических наук Никита Кричевский:

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Мясо

«Топовая новость утра: правительство намерено временно обнулить пошлину на импортную замороженную говядину в объеме не более 200 тыс т и на замороженную свинину в объеме не более 100 тыс т. Предполагается, что условием будет переработка мяса в России. Свининой Россия практически полностью обеспечивает себя сама и импортирует всего около 4 тыс т.

По говядине действует ставка 15% внутри квоты, сверх квоты — 50%. Размер квоты по свежей или охлажденной говядине составляет 40 тыс т, по замороженной — 530 тыс т. В 2020 г. из стран дальнего зарубежья импорт говядины без учета субпродуктов составил чуть более 163 тыс т, еще немногим более 100 тыс т за этот период ввезено из Белоруссии», — информирует Кричевский.

Ранее он уже писал о том, что мировые цены на мясо снижаются третий месяц подряд.

«Внутренние цены на мясо также начали падать: за последние 2−3 недели отпускная цена уже упала на 15−20%. Плюс к этому — прогнозы на год грядущий, по которым прирост производства свинины составит 7−8%. Снижение цен неизбежно. Интересно, хватит ли у мясников лоббистских и медийных возможностей для того, чтобы не обнулять пошлины хотя бы на свинину (только встали на ноги, высокая себестоимость, большая инфляция, требуем увеличения субсидий и т.п.)», — рассуждает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой обнулить пошлину на импорт замороженной говядины и свинины в рамках квоты в 200 тыс. т для каждого вида вступило Министерство сельского хозяйства РФ. Её авторы полагают, что данная мера поможет уменьшить растущие цены на мясо и стабилизировать их.

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