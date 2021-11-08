п. Прогресс, , 16:47 — REGNUM В посёлке Прогресс Амурской области скоро отпразднуют новоселье 46 семей. Люди получат квартиры в новых домах по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства региона.

Новый дом Министерство строительства и ЖКХ Калужской области

«Всего благодаря нацпроекту в Прогрессе новое жилье получат 94 семьи. Ранее здесь завершилось строительство похожего дома по улице Пушкина на 48 квартир. На строительство этих двух жилых домов выделено 235,2 миллиона рублей, в том числе: из средств федерального бюджета — 228,1 миллиона рублей и средств областного бюджета — 7,05 миллиона рублей», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Здание четырёхэтажного дома на 46 квартир уже возведено, сейчас в нём идут работы по внутренней отделке. Жильё для переселенцев будет оборудовано всем необходимым, в том числе сантехникой. Возле дома будут созданы стоянки, двор с детской и физкультурной площадками.

«Для многих граждан продолжение процесса расселения — единственный шанс улучшить жилищные условия», — отметил руководитель Центра Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Народная экспертиза» Виктор Рожков, добавив, что «программа направлена на защиту и поддержку жителей аварийного фонда».

Как сообщало ИА REGNUM, на переселение жителей из аварийных домов в Амурской области выделены в 2021 году 2,4 млрд рублей. Ещё 800 млн рублей регион получил авансом на 2022 год.