В Приамурье 94 семьи переселят по нацпроекту из аварийных домов в новые
Посёлок городского типа Прогресс, Амурская область, 8 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В посёлке Прогресс Амурской области скоро отпразднуют новоселье 46 семей. Люди получат квартиры в новых домах по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства региона.
Здание четырёхэтажного дома на 46 квартир уже возведено, сейчас в нём идут работы по внутренней отделке. Жильё для переселенцев будет оборудовано всем необходимым, в том числе сантехникой. Возле дома будут созданы стоянки, двор с детской и физкультурной площадками.
Как сообщало ИА REGNUM, на переселение жителей из аварийных домов в Амурской области выделены в 2021 году 2,4 млрд рублей. Ещё 800 млн рублей регион получил авансом на 2022 год.