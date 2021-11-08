Москва, , 10:51 — REGNUM Регионы России смогут получить федеральную поддержку на проведение инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной документации для строительства и ремонта гидротехнических сооружений, сообщает 8 ноября сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, внеся изменения в государственную программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Ранее федеральная поддержка предусматривалась только на строительные и ремонтные работы.

В правительстве уточнили, что финансирование будет доступно тем регионам страны, чей уровень бюджетной обеспеченности не превышает показателя 0,7. Показатель высчитывается делением индекса налогового потенциала на индекс бюджетных расходов.