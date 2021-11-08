8 ноября 2021 | Время чтения 14 мин

Владимир Марочкин, , 15:46 — REGNUM Создатель легендарного ВИА «Поющие гитары» Анатолий Васильев уже в начале 1950-х играл в популярном Ленинградском джаз-бенде «Оркестр Носика». В 1956 году до Советского Союза докатился рок-н-ролл. Веселая и озорная музыка вызвала восторг у молодых людей, среди них был и Анатолий Васильев.

ВИА «Поющие гитары»

«Я, вообще-то, на саксофоне играл, — вспоминал Анатолий Васильев. — А тут — рок-н-роллы! А рок-н-ролла без гитары не бывает. Но так как я был струнником, играл на балалайке и на мандолине, то гитару я освоил быстро. И как только появлялись новые рок-н-роллы, мы сразу брали их в наш репертуар…»

Именно в качестве гитариста Васильев получил приглашение в Ленинградский ансамбль «Дружба». Коллективом руководил талантливый режиссер Александр Броневицкий, который по моде того времени стремился к сценическому решению каждого номера, то есть к «зримой песне», как это тогда называли. Голос солистки Эдиты Пьехи волновал и завораживал слушателей. Рок-н-ролльный звук электрогитары Анатолия Васильева делал музыку ансамбля очень привлекательной и остросовременной.

Поначалу Васильеву было очень интересно работать в «Дружбе», но позже, когда Броневицкий решил поменять концепцию и уйти от модного рок-н-ролла в фольклор народов СССР, решил покинуть ансамбль. Анатолий получил приглашение включиться в работу оркестра Радиокомитета и записал гитарные партии для фильма «Я шагаю по Москве» — в его исполнении эта музыка звучала очень стильно и возбуждающе. Видимо, так ленинградцы чувствуют Москву.

Но Броневицкому тоже был нужен талантливый гитарист, и он задействовал все свои связи и возможности, чтобы вернуть Васильева. Коротко говоря, договорился, что Анатолия никуда не будут брать на работу, а поскольку безработным в СССР быть нельзя, то «беглец» вернется в «Дружбу».

Анатолий Васильев еще некоторое время проработал в «Дружбе», но весной 1966 года решительно покинул ансамбль. Он хотел создать собственный коллектив, который был бы построен по образу и подобию «Битлз».

"Я был у «Битлз» на концерте, и мне жутко понравилось то, что они одновременно и играли, и пели, — вспоминал Анатолий Васильев. — У нас же было так: Пьеха поет, а сзади стоит группа вокалистов. И отдельно мы — инструменталисты: за роялем — Броневицкий, руководитель ансамбля, я с гитарой да еще басист».

Вокруг идей Васильева объединились талантливые молодые люди: гитарист Владимир Калинин, пианист Лев Вильдавский, барабанщик Сергей Лавровский, певец Анатолий Королев. Евгений Броневицкий, младший брат Александра Броневицкого, изъявил желание играть на басу. Анатолий Васильев привез ему из Германии настоящую бас-гитару. Евгений прятал ее в шкафу, чтобы старший брат не узнал, что он учится играть на бас-гитаре.

Вся подготовка велась в строжайшей тайне, так как Васильев не хотел, чтобы ревнивый руководитель ансамбля «Дружба» раньше времени узнал о его планах. Он хорошо помнил, как несколько лет назад Броневицкий-старший перекрыл ему все каналы для самостоятельной работы, и не желал рисковать. Поэтому было принято решение на время репетиционного периода уехать из Питера. Сергей Лавровский через своих знакомых сумел договориться с черноморской туристической базой «Приморская», расположенной в станице Ново-Михайловской под Туапсе, что к ним приедет настоящая бит-группа, которая будет играть на танцах.

Но за две недели до отъезда на Черное море Анатолий Королев неожиданно заявил, что отказывается от участия в проекте. Он еще два года проработал в «Дружбе» и лишь потом занялся сольной деятельностью.

«И встала у нас проблема с вокалистом, — вспоминал Анатолий Васильев, — материал есть, а солиста нет. Надо было как-то выходить из ситуации. Мы хотели держаться «битловской» манеры, но для этого нужны два тенора. Один тенор у меня был — Женя Броневицкий, очень хороший тенор по тем годам. А второго надо было искать. И довольно долго я его искал, а пока искал — пел сам. Вот так у нас появились и свой звук, и своя манера…»

ВИА «Поющие гитары» на концерте в Пензе Владимир Марочкин © ИА REGNUM

Вместе с группой на Черное море отправился некто Ивков, наполовину болгарин, но, проработав на турбазе меньше месяца, он уехал обратно в Питер — и больше о нем никто ничего не слышал. А вот 20-летняя студентка Ленинградской консерватории Галина Баранова, обладавшая красивым меццо-сопрано, вернулась из той поездки полноправной участницей ансамбля.

Музыкантов поселили в полутёмной комнате, где они и жили все лето. Когда все отдыхающие утром спешили на пляж, они шли к себе в комнату репетировать.

Вечером люди возвращались на турбазу — и начинались танцы. Народ в первый раз услышал электрогитару. Володя Калинин сделал из магнитофона самопальный ревербератор, который давал очень необычный для того времени звук.

«Но вот однажды я играю на гитаре, — вспоминал Анатолий Васильев, —а сзади стоит компания, и один мужик объясняет: «Думаете, это они сами играют? Нет! Вон там у них магнитофон стоит. Видите? Там все записано, а они только делают вид, что играют. Сейчас смотрите, что будет!». Он пошел и выдернул вилку из розетки. Магнитофон остановился. И я помню его глаза: совершенно ошалелые. Потому что звук, конечно, изменился, но мы продолжаем играть и петь. А он был в полной уверенности, что вообще ничего не будет…»

Осенью Анатолий Васильев и его товарищи вернулись в Ленинград. Улучив момент, когда Броневицкий с «Дружбой» уехали на гастроли, музыканты решились показаться перед худсоветом Ленконцерта.

События в тот день развивались драматично. Непривычная вокальная манера не понравилась худсовету, но директор Ленконцерта Г. М. Коркин неожиданно решил взять коллектив на работу.

«Худсовет нас, конечно, не принял бы, — вспоминал Анатолий Васильев, — если бы Георгий Михайлович Коркин, директор Ленконцерта, не настоял на своем решении. Он был мужчина современных взглядов, имел крутой характер. Он выслушал мнение всех членов худсовета — а у них мнение было непонятное, они же не знали, как отнесется Коркин к тому, что мы исполняли, поэтому высказывались осторожно: вроде не певцы, но поют… и зачем поют? Тогда Коркин говорит: «Ну, товарищи, все высказались? А я скажу так: по-моему, дело очень перспективное!». И уже обращаясь к нам: «Мы вам дадим помещение, а через месяц вы сдадите сольную программу». Дали нам помещение в ДК им. Первой пятилетки. И через месяц мы сдали сольную программу…»

Это произошло 5 октября 1966 года в ДК имени 10-летия Октября на Обводном канале. Эту дату музыканты «Поющих гитар» считают днем рождения своего ансамбля.

Георгий Михайлович Коркин был крепким хозяйственником, умевшим предугадывать развитие ситуации на несколько ходов вперед. До прихода в Ленконцерт он работал директором Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова и, как рассказывают знающие люди, был уволен оттуда после того, как советский танцор Рудольф Нуриев сбежал за границу. Но Советская власть дорожила номенклатурными кадрами, поэтому Г. М. Коркин получил назначение на должность директора Ленконцерта. Оказавшись на новом месте работы, Георгий Михайлович сразу же столкнулся с Александром Броневицким, который ощущал себя в Ленконцерте и царем, и богом, а директору отводилось место прислуги. Но Коркин, прошедший серьезную школу Кировского театра, был человеком искушенным в закулисных интригах. Потому он и решил принять на работу ансамбль Анатолия Васильева, чтобы создать Броневицкому конкуренцию, а заодно и себе жизнь облегчить, ведь невозможно руководить организацией, где есть вот такой Сан Саныч, от которого ты по большому счету зависишь.

Конечно, Г. М. Коркин в данной ситуации рисковал и своей репутацией, и статусом. Но «Поющие гитары» оказались даже более кассовым коллективом, нежели ансамбль «Дружба». В итоге Коркину удалось серьезно ограничить влияние Броневицкого в Ленинграде.

Первый концерт ВИА «Поющие гитары» состоялся 2 ноября 1966 года на студенческом вечере в Ленинградском Военно-механическом Институте. А 1 декабря «Поющие Гитары» отправились на свои первые гастроли в Херсон.

Узнав о предстоящей поездке, музыканты заволновались: «Какой Херсон? У нас же ни плакатов, ни рекламы — ничего нет!»

Но администратор Ленконцерта Виктор Абрамович Коган, который организовал эту поездку, пообещал, что все будет нормально.

«И вот приехали мы в Херсон, — рассказывал барабанщик Сергей Лавровский. — Когда ехали в гостиницу, то увидели, что через всю улицу на перетяжке было написано: «Приезжают советские «Битлы»!» И больше никакой рекламы! Но все билеты были проданы задолго до нашего приезда. А на концертах — переаншлаги! Народ с дракой, с боем, как говорится, брал концертную площадку. И когда мы вернулись домой, так уже со славой вернулись!»

В дальнейшем состав «Поющих гитар» не раз менялся, а в коллектив входили такие звезды, как Валерий Ступаченко, Ирина Понаровская и Альберт Асадуллин, но стиль и образ, выработанные той осенью 1966 года, оставались неизменны. «У нас пели все, даже я пел соло, хотя никогда голосом не блистал. Но основной звук, основную краску давали солисты. Такая стилистика сохранялась всегда, и это выделяло музыку «Поющих гитар» среди эстрады того времени», — объяснял музыкальную особенность своего ансамбля Анатолий Васильев.

Но в чем сакральный смысл создания «Поющих гитар»? В 1965 году в СССР произошел взрыв популярности рок-музыки. В каждом городе, в каждом вузе, каждой школе стали появляться рок-группы. Бывало, что группы существовали в каждом дворе и даже каждом подъезде. Умение играть на гитаре или, по крайней мере, знание имён рок-кумиров стало непременным требованием к каждому молодому человеку, если тот желал завоевать авторитет среди сверстников. Повсюду проходили фестивали, конкурсы, концерты. Вместе с распространением рок-музыки менялись и менталитет людей, и образ мыслей, и ритм жизни. Появление первого филармонического (читай: официального) рок-ансамбля означало, что власти признали рок-музыку. Фактически это означало, что музыкальная революция (другими словами — рок-революция) в Советском Союзе свершилась.

Но что означает термин «рок-революция»?

Это значит, что музыка, которая еще совсем недавно была доступна лишь малому числу молодых людей, как правило, из семей дипломатов, артистов, журналистов-международников, то есть элиты общества, стала достоянием масс. Записями теперь обменивались инженеры в отраслевых НИИ, офицеры в армии, преподаватели в вузах. Начинаясь в элитарных салонах 60-х, рок-музыка стала тогда таким же привычным продуктом, как, например, болгарские сигареты «Шипка».

Услышать «Поющие гитары» мечтала вся страна. За 1967 год ансамбль объехал с концертами более пятидесяти городов СССР. «Ошеломляющие гастроли» — так назвал эти поездки барабанщик Сергей Лавровский.

«У нас в одном из городов за Уралом случилась смешная история, — вспоминал Сергей Лавровский. — После концерта прибегает за кулисы наш директор Виктор Абрамович Коган и говорит: «Там у входа собралась огромная толпа мужиков. Видимо, нас будут бить». У него, наверное, какая-то такая историческая память со старых времен осталась: не понравился концерт — будут бить. В общем, мы вышли через черный ход. И оказалось, что на улице действительно стоит огромная толпа. Мы сразу все сплотились. Но оказалось, что это — наши поклонники, пацаны, которые ждали автографов. Мы потом полчаса раздавали автографы, но Коган на всякий случай продолжал стоять за нашими спинами. Вот, кстати, интересный феномен российской поп‑ и рок-музыки. Мы видели по фотографиям, по кадрам кинохроники, к нам доходившим, что на концертах The Beatles больше всех веселятся и неистовствуют девчонки. Они все — в первых рядах: плачут, размахивают куртками! А у нас на первых рядах пацаны с ума сходили. Не девчонки, а именно мальчишки!»

ВИА «Поющие гитары» на концерте в Пензе Владимир Марочкин © ИА REGNUM

Анатолий Васильев объяснял успех ансамбля абсолютно житейскими причинами: «То, что мы делали, легло на душу людям. Они хотели слушать эту музыку, и мы давали им ее слушать».

По матрице «Поющих гитар» были созданы и другие советские вокально-инструментальные ансамбли.

2 и 3 декабря 1967 года в концертном зале гостиницы «Советская» состоялась долгожданная столичная премьера «Поющих гитар». На концерт собрались все, кто тогда руководил культурой в стране и Москве, — дирекция Москонцерта, начальство Управления культуры исполкома Моссовета и боссы обоих — российского и союзного — министерств культуры. В зале можно было увидеть многих известных эстрадных певцов и певиц — многим хотелось посмотреть на диковинный ансамбль, все участники которого одновременно поют и играют на музыкальных инструментах.

Успех «Поющих гитар» в Москве был феноменальным. В кулуарах Москонцерта начались разговоры о том, что Москве тоже нужен свой вокально-инструментальный ансамбль.

Директор Москонцерта Юрий Домогаров (к слову, отец известного артиста) вызвал к себе 23-летнего Павла Слободкина, который в то время работал вторым дирижером Московского Мюзик-холла, был музыкальным руководителем ансамбля Гелены Великановой и в качестве пианиста сопровождал в поездках певца Марка Бернеса, и поручил ему важное дело: создать вокально-инструментальный ансамбль по образу и подобию питерских «Поющих гитар». Молодой энергичный человек тут же взялся за дело. С февраля 1968 года и берет отсчет история легендарного вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Следом появились ВИА «Голубые гитары», «Самоцветы», «Норок», «Поющие сердца», «Песняры» и многие другие.

Весной 1997 года музыканты ВИА «Поющие гитары», к тому времени уже давно не выступавшие на сцене, собрались вместе, чтобы отпраздновать 30-летие коллектива. Инициатором встречи стал композитор и аранжировщик Григорий Клеймиц, в квартире которого, кстати, и проходили первые репетиции возрожденного ансамбля. В свое время, в середине 60-х годов, Клеймиц был музыкальным руководителем у Жана Татляна, потом — у Эдиты Станиславовны Пьехи, а также дирижером в Мюзик-холле. И для того, чтобы выступить на том юбилейном концерте, он подготовил все оркестровки, восстановил все ноты, которые музыканты, честно говоря, уже подзабыли.

К юбилейному концерту музыканты совместными усилиями подготовили более десятка фирменных хитов «Поющих гитар»: «Песенка велосипедистов», «Синяя песня», «Десять дней», «Неприметная красота», «Сумерки», «Люди встречаются», «Толстый Карлсон», «Печаль — беда», «Соловей», «Нет тебя прекрасней», «Воскресенье».

И вот в апреле 1997 года в «Гигант-холле» в Питере состоялся юбилейный концерт легендарного ансамбля. Входя на сцену петербургского «Гигант-холла», музыканты очень волновались, ведь они не выступали вместе почти двадцать лет. Но их страхи оказались напрасными, вечер вылился в настоящий триумф. Песни и сама вокально-инструментальная стилистика, над которой так старательно глумились хулители советской культуры, оказались удивительно свежими и своевременными. Каждую композицию публика встречала шквалом оваций, причем в зрительном зале были не только старые поклонники «Поющих гитар», но и молодые парни и девчонки, которые впервые в этот вечер услышали легендарный ансамбль.

После того успеха уже невозможно было разойтись снова по своим углам. Стало ясно, что «Поющие гитары» нужны людям, что у них есть любящий зритель, что их помнят и со сцены не отпустят. Так возникло решение о продолжении выступлений «Поющих гитар».

«Мы думали, что собрались на один день, чтобы отпраздновать юбилей, — говорит Владимир Васильев по прозвищу Царь, — но случился такой триумф, после которого нам сказали — не мы сами так решили, а нам сказали: «Друзья, если вы не будете продолжать, вы совершите большую-пребольшую ошибку!»

В состав «Поющих гитар» в 1997 году вошли: Григорий Клеймиц (художественный руководитель, клавишные, аранжировки), Евгений Броневицкий (бас-гитара, вокал), Валерий Ступаченко (вокал), Ольга Левицкая (вокал), Александр Федоров (гитара, вокал), Дмитрий Кижаев (гитара, вокал), Василий Борисов (ритм-гитара, вокал), Владимир Васильев (клавишные, бас-гитара, вокал) и Юрий Соколов (ударные, вокал).

С течением времени состав изменился. Сегодня «Поющие гитары» — это Евгений Броневицкий (бас-гитара, вокал), Владимир Васильев (клавишные, бас-гитара, вокал), Валерий Кочегуро (клавиши, вокал), Василий Борисов (ритм-гитара, вокал), Милена Вавилова (вокал) и Михаил Сойту (барабаны, вокал).

Несмотря на свой возраст, «Поющие гитары» снова в дороге, они по-прежнему востребованы в городах России. Их гастрольный график расписан на несколько месяцев вперед. Их ждут повсюду, потому что они приносят людям радость. На концертах зрители поют и наслаждаются этими песнями, все снова счастливы и довольны.

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