Москва, , 10:50 — REGNUM Завершение прошлой недели стало для российской валюты больше позитивным, чем наоборот. Рубль закрыл нерабочую неделю в России на отметке в 71,14 за доллар и 82,28 — за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Доллары и евро

«Основные события в виде заседания ФРС и решения ОПЕК+ относительно роста добычи нефти прошли без каких-либо неожиданностей.

ФРС начал сокращать скупку активов, а ОПЕК+ не поддался на провокации от США и оставил наращивание добычи на прежних уровнях.

При этом с 9 ноября начнется рекордная скупка долларов Минфином РФ. На эти цели выделено 518,2 млрд рублей на период до 6 декабря.

На этой неделе ожидаются выступления ряда членов ФРС, а также главы ЕЦБ Кристин Лагард — это даст более объемное понимание относительно денежно-кредитной политики главных центробанков мира на ближайшее время.

Также важным фактором будет статистика по рынку труда в США. От нее будет зависеть дальнейший спрос на риск.

Предполагаемый коридор движения рубля на сегодня, 8 ноября, составляет 71,00−71,60 рубля за доллар и 82−83 рубля за евро», — считает эксперт.

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