Москва, 8 ноября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Сбой на портале «Госуслуг» показал хрупкость цифрового мира, считает депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»).

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Один клик/сбой и уже никто никуда не идёт. Как хрупок новый мир…» — отметил Николаев в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сокращение сроков действия ковид-сертификатов, а вместе с этим и QR-кодов Минздрав и Минцифры объяснили сбоем программного обеспечении при смене формата сертификата. Ожидается, что сроки действия сертификатов вернут в течение дня. Вместе с тем портал «Госуслуг» работает со сбоями.

Одновременно депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») считает, что подобные решения надо широко анонсировать заранее, а не создавать массовые неудобства для людей, тем более в моменты пиковой нагрузки.