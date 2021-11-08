Карабаш, Челябинская область, , 10:51 — REGNUM Жителя Карабаша Челябинской области привлекли к административной ответственности за оскорбление фельдшера. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Скорая помощь

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По данным следствия, в сентябре фельдшер скорой помощи приехала к местной жительнице по вызову о повышенном давлении. Пьяный супруг женщины, не согласный с отсутствием показаний для госпитализации, оскорбил фельдшера.

В результате гражданина оштрафовали на 3 тыс. рублей. Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах машина скорой помощи попала в ДТП.

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