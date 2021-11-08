Карабаш, Челябинская область, 8 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Жителя Карабаша Челябинской области привлекли к административной ответственности за оскорбление фельдшера. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

TechLine Скорая помощь

По данным следствия, в сентябре фельдшер скорой помощи приехала к местной жительнице по вызову о повышенном давлении. Пьяный супруг женщины, не согласный с отсутствием показаний для госпитализации, оскорбил фельдшера.

В результате гражданина оштрафовали на 3 тыс. рублей. Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах машина скорой помощи попала в ДТП.