Амстердам, 8 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Цена газа в Европе на открытии торгов 8 ноября поднялась выше $960 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $962,2 за 1 тыс. кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф считает, что главной причиной энергетического кризиса в Евросоюзе является обострение глобальной конкуренции за энергоносители, сокращение производства возобновляемой энергии, а также рекордно низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах на территории ЕС.

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