Париж, , 10:46 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

Даниил Медведев (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Джоковича шесть эйсов, две ошибки на подаче и 5 из 6 брейков.

Джокович является первой ракеткой мира, Медведев идёт на втором месте в мировом рейтинге. В последний раз они встречались в финале Открытого чемпионата США (US Open), тогда уверенную победу одержал Медведев и впервые в своей карьере выиграл турнир Большого шлема.

Джокович выиграл 37-й турнир серии «Мастерс» и побил рекорд Рафаэля Надаля, у которого 36 побед на соревнованиях этой категории. На счету Медведева четыре победы на «Мастерсах», в 2020 году он выиграл турнир в Париже.