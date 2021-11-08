Ярославль, 8 ноября 2021, 10:45 — REGNUM Федеральная служба безопасности остановила работу подпольной табачной фабрики в Переславском городском округе Ярославской области. Об этом сообщает официальный сайт ФСБ России.

Сигареты
Сигареты
PeterFranz

Операция прошла совместно со Следственным комитетом при поддержке Росгвардии.

«Обнаружены две линии по производству табачных изделий и два крупных склада. Изъято более 133 тысяч пачек сигарет, табак массой свыше 14 тонн, а также финансовая документация, подтверждающая «теневую» экономическую деятельность. Установлены факты реализации немаркированной табачной продукции с мая 2020 года по июль 2021 года на сумму свыше 100 млн рублей», — сообщили в ФСБ.

Сигареты производила организованная преступная группа, сформированная по этническому принципу с привлечением мигрантов из стран Средней Азии. Табачная продукция распространялась на территории Московского региона. В ФСБ полагают, что произведённые таким образом сигареты угрожали здоровью жителей.

Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении 6 человек. Они помещены под домашний арест. Следственные действия продолжаются.