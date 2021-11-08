ФСБ остановила подпольную табачную фабрику в Ярославской области
Ярославль, 8 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности остановила работу подпольной табачной фабрики в Переславском городском округе Ярославской области. Об этом сообщает официальный сайт ФСБ России.
Операция прошла совместно со Следственным комитетом при поддержке Росгвардии.
Сигареты производила организованная преступная группа, сформированная по этническому принципу с привлечением мигрантов из стран Средней Азии. Табачная продукция распространялась на территории Московского региона. В ФСБ полагают, что произведённые таким образом сигареты угрожали здоровью жителей.
Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении 6 человек. Они помещены под домашний арест. Следственные действия продолжаются.