Ярославль, 8 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности остановила работу подпольной табачной фабрики в Переславском городском округе Ярославской области. Об этом сообщает официальный сайт ФСБ России.

PeterFranz Сигареты

Операция прошла совместно со Следственным комитетом при поддержке Росгвардии.

«Обнаружены две линии по производству табачных изделий и два крупных склада. Изъято более 133 тысяч пачек сигарет, табак массой свыше 14 тонн, а также финансовая документация, подтверждающая «теневую» экономическую деятельность. Установлены факты реализации немаркированной табачной продукции с мая 2020 года по июль 2021 года на сумму свыше 100 млн рублей», — сообщили в ФСБ.

Сигареты производила организованная преступная группа, сформированная по этническому принципу с привлечением мигрантов из стран Средней Азии. Табачная продукция распространялась на территории Московского региона. В ФСБ полагают, что произведённые таким образом сигареты угрожали здоровью жителей.

Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении 6 человек. Они помещены под домашний арест. Следственные действия продолжаются.