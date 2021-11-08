Варшава, , 10:44 — REGNUM Белорусские силовики якобы «строят специальную инфраструктуру для переправки нелегальных мигрантов в Польшу». Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак на странице в соцсети Twitter.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

«Масштабы участия режима Александра Лукашенко в эскалации миграционного кризиса огромны. Так, у нас появились данные, что белорусские силовики создают, например, пешеходные мосты для нелегального перехода через границу с Польшей через болотистую местность», — говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны Польши сообщило, что белорусский военнослужащий «пытался выстрелить из сигнального пистолета в сторону польских военнослужащих, а пятеро вооруженных граждан Белоруссии пытались разрушить забор, угрожая выстрелить в польских военных».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих.