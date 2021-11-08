Уфа, , 10:48 — REGNUM Усилить работу медицинских инспекторов в школах Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 8 ноября на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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Он напомнил, что руководство региона приняло решение продлить школьные каникулы в Башкирии до 14 ноября.

«15 ноября все наши школьники должны выйти на учебу», — напомнил он.

Хабиров также объяснил, почему было принято такое решение.

«Во-первых, мы подольше подержим детей дома, учитывая, что и они начали болеть COVID-19. Разобьем эти коронавирусные цепочки. Плюс, довольно большое количество наших людей выехало за границу, на разные территории отдыхать. Вполне возможно, что они могут привезти какие-то заболевания. Пусть лучше дома переболеют», — сказал руководитель региона.

В связи с этим глава региона попросил усилить работу медицинских инспекторов в школах региона в первые дни учебы.