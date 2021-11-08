Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Более 360 объектов самовольного строительства выявлено на территории Сочи с начала 2021 года, сообщили 8 ноября в пресс-службе администрации города-курорта.

Sochiadm.ru Сочи

«Помощь в выявлении и пресечении фактов самовольного строительства оказывает депутатский корпус, правоохранительные органы и общественность. Для большего охвата территории задействованы беспилотные летательные средства. Наша цель, чтобы застройщики в городе поняли и услышали, что любое строительство, любые действия с земельным участком необходимо совершать только в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировал заместитель начальника управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи Аслан Ачмизов.

Выявленные самострои впоследствии сносятся по решению судов. Так, ведется снос незаконного семиэтажного дома на улице Транспортной, всего же на данный момент в Сочи сносят сразу пять самостроев, признанных таковыми судом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об аресте по решению суда более 11 тысяч земельных участков общей площадью около пяти тысяч гектаров, незаконно выведенных из состава Сочинского национального парка. Застройка этих участков велась с 1998 года — в границах парка либо рядом с ним расположились садовые товарищества и многоквартирные дома.