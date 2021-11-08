Москва, 8 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день дата следующей встречи России и США по стратегической стабильности не определена. Об этом 8 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

США и Россия

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«По датам мы договоримся, наверное, мы где-то сейчас на полпути к организации следующего пленарного заседания», — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

Он добавил, что в настоящее время стороны ведут подготовительную работу, анализируют итоги последних консультаций.

«Рабочие группы будут проводить заседание, как мы рассчитываем, в увязке с пленарками. На данном отрезке основное внимание посвящено домашней работе. У нас серия сюжетов, которые требуют дополнительного анализа, изучения и комментариев после предыдущей встречи», — добавил Рябков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что диалог по вопросам стратегической стабильности между США и РФ является конструктивным и полезным. Он добавил, что ядерные державы должны участвовать в подобных переговорах по контролю над вооружениями.