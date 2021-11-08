Красноярск, 8 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. По состоянию на 8 ноября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 136 950 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 728 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

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Под медицинским наблюдением на дому на сегодняшний день находятся 48 736 контактных человек.

По данным управления, за всё время в крае проведено 4 046 030 тестов на коронавирус, в том числе 8 830 — за сутки.

Напомним, 7 ноября в регионе был зарегистрирован 721 случай заболевания.