Москва, , 10:44 — REGNUM Срок действия QR-кодов, которые получают граждане, прошедшие вакцинацию на сайте госуслуг остается прежним. Об этом 8 ноября сообщили в Минцифры России.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на шесть месяцев», — отмечено в сообщении.

Ведомство разъяснило, что это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Ожидается, что в ближайшее время прежние сроки действия QR-кодов будут восстановлены.

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