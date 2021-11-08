Москва, 8 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Срок действия QR-кодов, которые получают граждане, прошедшие вакцинацию на сайте госуслуг, остается прежним. Об этом 8 ноября сообщили в Минцифры России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на шесть месяцев», — отмечено в сообщении.

Ведомство разъяснило, что это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Ожидается, что в ближайшее время прежние сроки действия QR-кодов будут восстановлены.