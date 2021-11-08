Калуга, 8 ноября 2021, 10:50 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 7 ноября почти 86% жителей приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя Калугастата Нелли Селиверстову.
В 12 муниципальных образованиях региона переписалось более 95% населения. В пяти муниципальных образованиях данный показатель превысил 85% процентов, еще в пяти — 80%. По словам Нелли Селиверстовой, если эти муниципалитеты уже практически вышли на финишную прямую, то в Калуге в переписи приняли участие менее 75% граждан. На интернет портале Госуслуг переписалось 17% жителей области. Наиболее активно цифровой формат использовали жители Калуги, Обнинска, а также Жиздринского и Мосальского районов.
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