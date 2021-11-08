Калуга, 8 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 7 ноября почти 86% жителей приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя Калугастата Нелли Селиверстову.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

В 12 муниципальных образованиях региона переписалось более 95% населения. В пяти муниципальных образованиях данный показатель превысил 85% процентов, еще в пяти — 80%. По словам Нелли Селиверстовой, если эти муниципалитеты уже практически вышли на финишную прямую, то в Калуге в переписи приняли участие менее 75% граждан. На интернет портале Госуслуг переписалось 17% жителей области. Наиболее активно цифровой формат использовали жители Калуги, Обнинска, а также Жиздринского и Мосальского районов.

«Нам удалось добиться серьезных результатов. Подвижки заметны. Спасибо всем, кто участвует в организации переписи. Осталась неделя. Соберите необходимые резервы. Мы должны переписать как можно больше наших граждан. В этом наш прямой интерес — узнать реальную картину о том, кто, в каком количестве и в каких условиях проживает в Калужской области», — отметил 8 ноября губернатор Владислав Шапша на заседании регионального правительства.