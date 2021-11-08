Сосновский район, Челябинская область, 8 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Сосновском районе Челябинской области 42-летний гражданин отдан под суд за убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба облрпрокуратуры.

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Ему вменили уничтожение чужого имущества. Преступление было совершено в июне 2020 года, а районе Кременкульского песчаного карьера. Гражданин обнаружил, его гусята, находившиеся в свободном выпасе, погибли. Предположив, что их убила собака породы «Сибирский Хаски», он застрелил животное.

Размер ущерба хозяйке составил 25 тыс. рублей. Как сообщало ИА REGNUM, преступление вызвало широкий резонанс в СМИ и соцсетях.