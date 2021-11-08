8 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Скандальный инцидент произошёл в тюменском детском лагере «Снежинка». В разгар локдауна, на осенних каникулах там отдыхали дети из Югры. Часть из них заболела COVID-19. В итоге родители школьников обратились в прокуратуру. И реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать.

Елена Миронова, , 13:21 — REGNUM Скандальный инцидент произошёл в тюменском детском лагере «Снежинка». В разгар локдауна, на осенних каникулах там отдыхали дети из Югры. Часть из них заболела COVID-19. В итоге родители школьников обратились в прокуратуру. И реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать.

Эдвард Мунк. Больной ребенок.1886

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Жители города Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) отправили 25 октября своих детей в центр восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка», расположенный в гуще сибирского леса под Тюменью. В Югре леса не менее густы и живописны, но горадминистрация Югорска предложила заманчивые условия для отдыха школяров.

«Смена — с 25.10.2021 — 07.11.2021 . Общая стоимость детской путевки — 25 200 рублей. Стоимость родительской оплаты за путевку составляет 3000 рублей. За проезд детей к месту отдыха и обратно родители (законные представители) оплачивают 100% стоимости проезда железнодорожным транспортом: для детей до 10 лет — 6940 рублей; для детей старше 10 лет — 7700 рублей», — гласит опубликованное объявление мэрии.

Заявки на отдых в детском центре под Тюменью принимались с 30 сентября. В течение месяца ситуация с коронавирусной инфекцией как в Югре, так и в Тюменской области серьёзно ухудшилась. Власти обоих регионов объявили краткий локдаун, однако деньги заплачены, и детей наперекор сложной эпидемиологической обстановке отправили отдыхать.

Палата реанимации для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

Первый больной ребёнок был замечен 25 октября, затем изолировали ещё нескольких югорских школьников. Руководство лагеря «Снежинка» обзванивало родителей с просьбой забрать больных ребятишек.

«В первую же неделю, в среду, с температурой ребёнка закрыли в изолятор и взяли анализ на коронавирус. Он показал положительный результат. Ребёнка увезли родители после звонка из лагеря. Контактных детей, которые жили с ним в одной комнате, не проверили, они продолжали посещать мероприятия», — сообщила одна из родительниц порталу 72.ru.

Руководство «Снежинки» скрывало факт заражения детей коронавирусом, утверждает другая родительница.

«В итоге в лагере проходят массовые мероприятия, при том что в данный момент уже многие дети с положительным анализом, в том числе и мой ребенок, которого мы своими силами забрали 2 ноября», — заявляет она.

Югорские родители сообщили, что уже обратились с жалобой в прокуратуру. Журналисты портала пытались добиться ответа от директора «Снежинки», но она им заявила, что докладывать обязана лишь Роспотребнадзору.

Как только вышла статья с претензиями родителей из Югорска на действия руководства тюменской «Снежинки», в социальных сетях поднялась волна недоверия, дескать, кто отправит ребёнка в разгар четвёртой ковидной волны за сотни километров да ещё в Тюменскую область, которую заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова назвала в числе российских регионов со сложной обстановкой по COVID-19.

Увы, это не фейк, а неприглядная реальность. В течение осенней смены в оздоровительном центре «Снежинка» COVID-19 заболели шесть детей, 30 контактных школьников остались в лагере в ожидании результатов теста ПЦР. Остальные выехали 7 ноября, приоткрыла завесу тщательно оберегаемой тайны газете «Тюменская область сегодня» директор лагеря Фаина Плеханова.

Фаина Плеханова Цитата из видео на YouTube

По её словам, в день заезда в лагерь приехал 171 ребенок. По действующим нормам Роспотребнадзора можно принять 195 детей — до 75%. Все заболевшие являются учениками пятого и седьмого класса одной из школ Югорска. Вероятнее всего, дети заразились ещё в пути. Что касается мероприятий, то занятия в бассейне отменили сразу же после выявления первого больного ребёнка, остальные проводились только среди здоровых детей.

Тем временем тюменцы и югорчане негодуют в сети. «Почему в локдаун не отменили поездки за границу, в детские лагеря и санатории?» — вопрошают люди.

«Какой смысл был в локдауне? Сейчас с египтов-кипров привезут дополнительную заразу, новые штаммы. Границы перекрыть не судьба?» — спрашивают в группе «Регион-86 | Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Выявлен очаг заражения. Тут же заболевших разбирают и развозят по городам и весям. А чё, нормально!» — иронизируют в паблике «ЧС Тобольск».

Один из часто встречающихся вопросов «Кто допустил?», ведь в Югре детские лагеря работают дистанционно, онлайн.

«То есть родители в период рекордного роста заболеваемости, перевода школ и вузов на «удалёнку» и введения нерабочих дней решили отправить детей в лагерь? А теперь у них виноваты все вокруг, кроме них самих? Замечательно!» — отмечают тюменцы.

«Перед лагерем дети сдают ПЦР, это ерунда же, есть ложноотрицательный тест, есть купленный тест. Сотрудники лагеря тут бессильны, в школах тоже болеют дети», — отмечают в группе «НЕ» Типичный Ханты-Мансийск».

«Путёвки же не дают день в день. Их за месяц с небольшим выдают, чтобы успеть сдать все анализы и санаторно-курортную карту оформить. И, видимо, такой обстановки ещё не было. Тем более локдауна. Кто захочет нарочно рисковать здоровьем собственного ребёнка?» — встала на защиту родителей другая участница паблика.

На фоне негативной волны некоторые пользователи сделали далеко идущие выводы о причинах скопления детей в одном лагере.

«Может, школьников в лагере заразили для пропаганды вакцинации детей?» — предположили в группе «ЧС Тобольск».

«Вангую: через неделю новость — в Тюменской области стартовал пилотный проект по вакцинации детей до 18 лет. Вакцинация носит исключительно добровольный характер, с отстранением от работы родителей, чьи дети не пройдут вакцинацию», — пишет другой пользователь.

Вакцинация граждан от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Также пользователи соцсетей отмечают, что можно было перенести поездку в лагерь до лучших времён, ведь в госконтракте должны оговариваться ковидные форс-мажоры. Или на худой конец вернуть деньги родителям. Теперь же история расходится по пабликам и скандал набирает обороты. Помимо прокуратуры, выяснить, что происходило в «Снежинке», должны как минимум сотрудники Роспотребнадзора, полагают люди. Установить причины возникшей ситуации вызвался и представитель депутатского корпуса муниципалитета.

«Ситуация абсурдная, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM случившееся депутат городской думы Югорска Антон Пантин. — Множество вопросов в связи с этим возникло к горадминистрации, которая позволила детям в период пандемии и локдауна уехать далеко от дома. Кроме того, 2 ноября было заседание думы Югорска, на котором руководитель управления по социальной политике администрации Ирина Занина докладывала о результатах своей работы и ничего об этом инциденте не сообщила. У чиновников, как всегда, всё хорошо. А дети болели уже с 25 октября, и надо было в экстренном порядке вывозить их из лагеря. Вопрос взят на контроль. Будем разбираться».