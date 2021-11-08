Сестрорецк, Санкт-Петербург, 8 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Молодые водитель и пассажир погибли в ДТП на Приморском шоссе в пригороде Петербурга. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данному факту проводится проверка.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло поздним вечером 7 ноября. 21-летний водитель автомобиля Nissan Laurel ехал по Приморскому шоссе от поселка Лисий Нос в сторону поселка Ольгино. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину, где автомобиль врезался в столб электроосвещения, после чего съехал в кювет.

«В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир иномарки от полученных повреждений скончались на месте происшествия. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.