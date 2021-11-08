Манагуа , 8 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Президент Никарагуа и кандидат на переизбрание на главный пост страны Даниэль Ортега заявил, что граждане страны выбирают между миром и терроризмом. Об этом сообщает агентство EFE.

Bolsadenoticias.com.ni Даниэль Ортега

По его словам, терроризм в Никарагуа пропагандируется оппозицией, исключенной из всеобщих выборов, в том числе семью кандидатами в президенты, которые являются его главными соперниками.

После того как Ортега проголосовал вместе со своей женой, вице-президентом Росарио Мурильо, которая также добивается переизбрания, он выступил с обращением по телевидению и радио, в котором обрушился с критикой на заключенных в тюрьму и эмигрировавших оппозиционеров, а также на протесты, вспыхнувшие против его правительства в апреле 2018 года.