Вашингтон, 8 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Поклонникам видеоигры League of Legends в основном понравился анимационный сериал «Аркейн». Об этом 8 ноября сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM League of Legends

Netflix пока показал три эпизода шоу, следующие шесть серий потоковый сервис выложит на своём сайте в ноябре 2021 года. Отметим, что ветка на форуме Reddit, посвящённая проекту, по состоянию на сегодня набрала более 14,3 «лайков» и более тысячи комментариев. Автор одного из самых популярных постов назвал сериал «поистине революционным».

Напомним, первые три серии «Аркейн» Netflix выложил на своём сайте 6 ноября 2021 года. Персонажей шоу озвучили Хейли Стейнфилд, Элла Пернелл, Кевин Алехандро, Кэти Лёнг, Джейсон Спайсэк и другие известные актёры.