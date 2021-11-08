Москва, 8 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Призывы представителей некоторых диаспор не упоминать в СМИ национальность преступников — прямой путь к обострению криминальной обстановки и поощрению будущих правонарушений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдум Сергей Миронов.

Kemlin.ru Сергей Миронов

«К журналистам предъявляются претензии за то, что они говорят правду! Но это их прямая обязанность. Более того — без широкой огласки преступность не победить. А что вы хотите: чтобы все молчали в тряпочку, наблюдая беспредел «горячих парней», а в это время «авторитетные» земляки будут их отмазывать от наказания, «решая вопросы» с коррумпированными правоохранителями? Надо пресекать это на корню!» — убежден Миронов.

Угроза этнической преступности признана во всём мире, и с ней жестко борются, в том числе в тех странах, которые считают себя образцом толерантности и гуманизма, напомнил парламентарий.

«Любое замалчивание поощряет безнаказанность и толкает молодежь на кривую дорожку. Чем раньше это поймут уважаемые представители диаспор, тем успешнее мы совладаем с этим злом и убережем от рокового шага тех ребят, кто только вступает в самостоятельную жизнь», — заключил Миронов.