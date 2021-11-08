София, 8 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Тырговиште (Северо-Восточная Болгария) правоохранители задержали девять человек, намеревавшихся без документов пересечь административную границу с Румынией. Об этом 8 ноября сообщило Телевидение Болгарии со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как отметили представители областного управления МВД Болгарии в Тырговиште, все задержанные лица оказались гражданами Афганистана, несколько дней назад незаконно прибывшими в Болгарию из Турции.

«В пунктах временного размещения оказались девять мужчин в возрасте от 14 до 30 лет, — говорится в полицейском отчете. — Эти люди не говорят ни по-болгарски, ни по-турецки. Специально приглашенный переводчик установил их принадлежность к одной из народностей Республики Афганистан».

Согласно официальной информации, по данному факту власти Болгарии начали досудебное производство. Предполагается, что в ближайшее время указанные совершеннолетние нелегалы будут возвращены в Турцию, судьбу других задержанных будет решать специальная миграционная комиссия страны.

Напомним, ранее официальная София направила на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границу элитные подразделения армии Болгарии для борьбы с нелегальной иммиграцией. Общее число военнослужащих, контролирующих соответствующие участки, составляет 370 человек.