Москва, 8 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Майнинг вписывается в закрепленное в Гражданском кодексе России понятие предпринимательской деятельности, Министерство экономического развития обсуждает с бизнес-сообществом возможность его нормативного регулирования. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве.

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«Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета», — сообщили в министерстве.

В Минэкономразвития уточнили, что предприниматели планируют представить конкретные проекты в этой сфере в ближайшее время.

В свою очередь замдиректора Департамента развития цифровой экономики ведомства Алексей Минаев подчеркнул, что отрасль добычи криптовалют является той сферой, «в которой и государство может получить свою выгоду в виде налогов, и люди могут легализовать свои доходы».

Как сообщало ИА REGNUM, рост интереса к криптовалюте среди инвесторов различных стран привел к тому, что цифровыми валютами заинтересовались на государственном уровне. Правительства различных стран всерьез стали задумываться о создании собственных криптовалют.

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