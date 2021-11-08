США, 8 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Чемпионом американской гоночной серии NASCAR сезона-2021 стал пилот команды Hendrick Motorsports Кайл Ларсон. Об этом 8 ноября сообщает ИА REGNUM.

Гонка NASCAR

Финал плей-офф чемпионата прошел в Эйвондейле (штат Аризона, США). Борьбу за титул вели четыре гонщика — помимо Ларсона, это прошлогодний чемпион ЧейзЭллиотт (Hendrick Motorsports), чемпион 2017 года Мартин Труекс (Joe Gibbs Racing) и Дэнни Хэмлин (Joe Gibbs Racing).

Победителем чемпионата становился тот, кто придёт к финишу выше остальных. Финальную гонку Ларсон выиграл, Труекс финишировал вторым, Хэмлин — третьим, Эллиотт — пятым.

29-летний Ларсон с 2013 года выступает в высшем дивизионе NASCAR. В апреле 2020 года он был дисквалифицирован за расистское высказывание. В октябре он был реабилитирован, после чего заключил многолетнее соглашение с Hendrick Motorsports.

Читайте также: В гонке NASCAR произошла авария с участием 16 автомобилей