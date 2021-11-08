Москва, 8 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) реконструируют и построят 714 км новой водопроводной сети. Инвестиции в развитие инженерной инфраструктуры составят 622,3 млрд рублей, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Чистая вода

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, это увеличит обеспеченность населения новых территорий центральным водоснабжением в пять раз

До присоединения новых территорий к столице централизованным водоснабжением было охвачено не более 15% населения. 76% чистой воды в ТиНАО будет поступать из водопровода старой Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве появится централизованная система водоснабжения к 2025 году.

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