Оренбург, 8 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Оренбурге вынесен приговор мужчине, который признан виновным в разбойном нападении и незаконном лишении свободы. Преступления горожанин совершал под видом полицейского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Суд

По данным судебной инстанции, мужчина еще с двумя злоумышленниками (они осуждены ранее), представляясь сотрудниками органов внутренних дел, совершили разбойное нападение на двух мужчин, надели на них наручники, избили и похитили золотые цепочки и деньги. Известно, что одна из жертв нападения сдавала налетчику в аренду квартиру на протяжении девяти месяцев. Затем арендатор исчез, не заплатив за проживание, и прихватив вещи, которые по договоренности с арендодателем покупал в счет арендной платы. Попытки арендодателя вернуть имущество и возместить ущерб результата не дали. Сбежавший жилец считал, что ущерба он не причинял и возмещать ничего не должен. С помощью приятелей он решил припугнуть своего бывшего арендодателя.

Суд назначил разбойнику четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворён иск пострадавшего арендодателя. Со злоумышленника солидарно с ранее осуждёнными приятелями в счет возмещения имущественного ущерба взыскано 55 тысяч рублей, а также с подсудимого взыскано 6 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.