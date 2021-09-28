Вашингтон, 8 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Несмотря на то, что армия Соединённых Штатов продолжает оставаться лучшей во всём мире, из-за действий нынешней администрации страны она может ослабнуть. Об этом заявил член комитета по вооружённым силам сената США Джош Хоули.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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По его словам, американские солдаты уделяют больше внимания изучению материалов о критической расовой теории, чем военной подготовке, пишет The Daily Telegraph.

«В настоящее время военнослужащих беспокоят культурные, а не реальные противостояния», — отмечает политик.

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Он подчеркнул, что власти делают всё, чтобы армия США утратила свои лидирующие позиции в мире.

«Перестаньте ставить над военными гигантский социальный эксперимент, которого, по-видимому, хотят левые», — сказал Хоули.

Такие заявления он сделал после поражения морской пехоты США морской пехоте Великобритании во время военных учений «Зеленый кинжал-2021». Учения проходили в пустыне Мохаве в течение пяти дней.