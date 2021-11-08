Москва, , 10:44 — REGNUM С десяти бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» конкурсный управляющий в рамках банкротного дела потребовал взыскать более 10 млрд рублей убытков. Заявление поступило в арбитраж Москвы, но дата заседания пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

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Сумма претензий составляет 10 048 956 083,11 рубля. Подробности ещё не сообщались. В карточке дела заявление «о взыскании убытков с учредителей, бывших руководителей должника в деле о банкротстве» появилось 1 ноября 2021 года.

На момент отзыва лицензии единственным акционером банка был Андрей Шляховой, который также фигурирует в заявлении о взыскании убытков. Есть в нём в качестве ответчика и Сергей Островский — бывший глава правления банка и члены совета директоров. Попал в список и действующий акционер Алексей Зеленцов.

Напомним, банк, учрежденный в 1991 году, лишился лицензии в ноябре 2018 года. С февраля 2019 года он является банкротом и находится на этапе конкурсного производства. На дату отзыва лицензии «Агросоюз» занимал 198-е место в банковской системе РФ по размеру активов. В пресс-релизе регулятора отмечалось, что в работе банка «прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, связанные с осуществлением операций по выводу ликвидных активов».

На начало октября 2021 года, установлены долги перед 1311 кредиторами на общую сумму 8 861 934 000 рублей. Страховое возмещение выплачено на 99,46%.

Владельцами банка являются 11 физлиц, из которых с долями в районе 9−10% десять граждан — Алексей Зеленцов, Булат Сунгатуллин, Василий Тимофеев, Антон Усачев, Виталий Андреев, Фрол Акимов, Владислав Гумиров, Степан Заритовский, Ольга Иванова, Елена Киселева и с долей 6,1% — Дамир Тухватуллин. Свои доли все фигуранты приобрели в 2018—2019 годах.

Одновременно со взысканием убытков конкурсный управляющий оспаривает ряд сделок, среди которых прекращение регистрационных записей о наличии обременения на десяток жилых помещений в п. Десеновское.