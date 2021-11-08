Багдад подписал соглашение на $360 млн для обслуживания самолетов KAI T-50
Сеул, 8 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Южнокорейский производитель самолётов Korea Aerospace Industries (KAI) заключил трёхлетнее соглашение с правительством Ирака на ремонт и техническое обслуживание учебно-тренировочных самолётов T-50IQ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании.
Adrian
KAI T-50 Golden Eagle
По их словам, соглашение, которое оценивается в $360 млн, предусматривает и обучение пилотов.
Напомним, что в 2013 году Ирак закупил 24 учебно-тренировочных самолёта T-50IQ.
В общей сложности KAI экспортировала 156 реактивных самолётов КТ-1 и усовершенствованных учебных самолётов Т-50 в семь стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.