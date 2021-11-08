Уфа, 8 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Главой Аургазинского района Башкирии назначен Шагаретдинов Арслан Назирович. Об этом 8 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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«Мы желаем вам успехов. Опыт вы здесь приобрели и в администрации. Вы знаете, чем мы дышим, как мы стараемся, как мы думаем. Самое главное отношение к жителям района. Самое уважительное, самое теплое должно быть», — сообщил Хабиров.

Ранее Шагаретдинов исполнял обязанности главы этого района.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в МЧС по Башкирии произошли кадровые изменения.