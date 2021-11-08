Махачкала, , 10:25 — REGNUM В Дагестане во время празднования Дня народного единства была оказана поддержка нуждающимся. Активисты и волонтеры раздали жителям города Махачкалы около полутора тысяч продуктовых наборов.

Благотворительность

Помощь получили малоимущие семьи, ветераны Великой Отечественной войны, другие категории населения. В продуктовых наборах, переданных им, находились мука, сахар, крупы, подсолнечное масло и другие продукты питания первой необходимости.

Инициатором благотворительной акции выступило министерство по делам молодежи РД, поддержка была оказана также благотворительным фондом «Инсан» и Федерацией автомобильного спорта.

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