Ярославль, , 10:24 — REGNUM В Ярославской области срок действия сертификатов о вакцинации сокращён с года до 6 месяцев. Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации региона на своей официальной страницу Вконтакте.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

«В методических рекомендациях сказано, что вакцинированные или ревакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Срок действия такого QR-кода — 1 год. Но! В случае ухудшения эпидемиологической ситуации этот срок может быть сокращен до 6 месяцев. Сейчас сложилось именно так: эпидситуация существенно ухудшилась, не во всех регионах пока достигнут рубеж в 60% или более вакцинированного населения, поэтому не везде сформирован коллективный иммунитет. Заболеваемость в регионах, в том числе и в Ярославской области, все еще на высоком уровне, много случаев тяжелого течения заболевания. Поэтому срок действия QR-кодов сокращен до 6 месяцев», — сообщили в департаменте.

В депздраве призвали ярославцев пройти ревакцинацию через шесть месяцев после прививки, либо сделать первую прививку.

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