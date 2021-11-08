Варшава, 8 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши «решительно осуждает попытку покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи». Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В сообщении указано, что «Польша осуждает любые попытки дестабилизации обстановки в Ираке, а также действия, направленные против процесса демократизации этой страны».

»Мы призываем все стороны воздержаться от насилия, сохранять спокойствие и благоразумие, а также вести политический диалог в целях деэскалации напряженности в интересах безопасности всех граждан Ирака и стабильности в регионе», — говорится в заявлении польского МИД.

Напомним, при атаке беспилотников на резиденцию премьер-министра Ирака, которая состоялась в ночь с 6 на 7 ноября, ранены десять человек. Сам премьер-министр страны Мустафа аль-Каземи не пострадал. До сих пор никто не принял ответственность за нападение.