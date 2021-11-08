Ульяновск, , 10:21 — REGNUM В Димитровграде по обвинение в убийстве коллеги арестован житель Чувашии. Об этом сообщает следственное управление по Ульяновской области.

Старинные кирпичи Марина Каширская © ИА REGNUM

По версии правоохранителей, преступление было совершено 1 ноября 2021 года в одной из гостиниц в Димитровграде. Следствие полагает, что в ходе ссоры 32-летнего мужчину ударили ножом в грудь, от чего он скончался на месте происшествия.

Фигурантом уголовного дела стал 52-летний мужчина, который проживает в Чувашии. По данным следствия, он приехал в командировку Димитровград вместе с потерпевшим — своим коллегой-строителем.

Подозреваемый взят под стражу.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следствие продолжается, устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Ульяновске за убийство ульяновца 14 лет колонии получил гражданин Азербайджана. Следствие выяснило, что причиной расправы стал денежный долг.

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