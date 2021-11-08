Нью-Йорк, США, , 10:20 — REGNUM Сара Джессика Паркер ответила критикам сериала «И просто так…», которые в своих публикациях в соцсетях обращают внимание, что актрисы постарели. Об этом 8 ноября сообщает портал Screen Rant.

Сара Джессика Паркер Bjoertvedt

Паркер назвала такие комментарии «женоненавистнической болтовней», отметив, что в своих постах пользователи пишут о седых волосах, морщинах и прочем, как будто желая причинить актрисам боль.

«Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Что я буду с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?», — сказала Паркер.

Ожидается, что премьера комедийного сериала «И просто так…» состоится на сайте потокового сервиса HBO Max в декабре 2021 года. Пока онлайн-кинотеатр не назвал дату выхода первой серии. Шоу станет продолжением популярного сериала «Секс в большом городе».

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