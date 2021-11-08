Курск, , 10:19 — REGNUM В Курской области 8 ноября зарегистрировано 348 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было выявлено 69 тыс. 28 заражённых коронавирусом. В больницах и стационарах находятся на лечении 2 тыс. 132 человека, в том числе 181 пациент — на ИВЛ.

Скончались 1662 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.