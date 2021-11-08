Москва, 8 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Федеральный центр поможет Калининградской области построить кампус Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Об этом 8 ноября сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Калининградскую область. Глава правительства ознакомился с проектом.

«Нужно создать единое пространство, которое объединит и укрепит научную базу, сформирует среду не только для проживания, но и для самореализации студентов», — приводит слова Мишустина сайт правительства.

Обеспечить финансирование поручено Минобрнауки и Минфину.