Екатеринбург, 8 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Рабочие начали строительство участка трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Строительство дороги

По его словам, по дороге до Екатеринбурга уже готова проектная документация. Рабочие частично приступили к подготовке территории.

Напомним, весной президент РФ Владимир Путин заявил о продолжении трассы Москва-Казань до Екатеринбурга. Часть магистрали будет платной. Таким образом удастся вернуть средства в Фонд национального благосостояния, за счёт которого идёт строительство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ремонт и строительство скоростной трассы Казань-Екатеринбург обойдётся в 493 млрд рублей.